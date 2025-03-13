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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçan boğa trafiği birbirine kattı | Son dakika haberleri

        Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

        Sakarya'da, sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı. Bir araca zarar veren boğa, bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:14
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        Kaçan boğa trafiği birbirine kattı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'nde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D100 kara yoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı.

        Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu.

        Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu. Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı.

        Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu.

        Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.

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