Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde ve zanlıların araçlarında, kaçak olduğu belirlenen 1850 puro, 132 şişe içki ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.