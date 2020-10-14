Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - MALATYA

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.E.T'yi operasyonla gözaltına alan ekipler, şüphelinin iş yeri ve 2 deposunda yaptığı aramada, kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.Sahte isimlerle gelen kargoları şüpheliye teslim eden A.Y. de gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.