Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu tespit ettikleri merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.Ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 281 cinsel uyarıcı ürün, 2 bin 400 tütün sarma kağıdı ve 2 bin 904 kozmetik ürün ele geçirdi.Kaçakçılıkla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.