Kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 416 cinsel uyarıcı ürün, 1650 paket sigara, 3 bin 196 puro, 50 paket pipo tütünü, 307 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."