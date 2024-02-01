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        Haberler Gündem 'Kaçakçılığa göz yumma' operasyonu: 7 tutuklama

        'Kaçakçılığa göz yumma' operasyonu: 7 tutuklama

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçakçılığa göz yumma operasyonu düzenlendi, 4'ü memur 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:23
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        Kaçakçılığa göz yuman 7 kişiye ceza
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        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda aralarında çok sayıda akaryakıt, tütün ve alkollü içecek bulunan kaçak eşyanın yurda sokulmasına göz yumdukları iddiasıyla 4 gümrük muhafaza memuru ve 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) personelinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray tarama bölümünde görevli 4 Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü personeli Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A., kaçakçılığa göz yumdukları şüphesi ile teknik takibe alındı.

        TARAMADAN GEÇİRİLMİŞ GİBİ İŞLEM YAPILMIŞ

        Görevlilerin, sınır kapısından yurda girerek x-ray taramasına alınan bir TIR'ı, taramadan geçirilmiş gibi işlem yaparak evrak düzenlediği tespit edilince, TIR yeniden x-ray sisteminden geçirildi. TIR'da yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 10 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından gümrük çalışanları Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A ile GTİ çalışanı U.G. ve TIR şoförleri B.Y ile S.Y. gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Edirne 1'inci Sulh Mahkemesi'nde tutuklandı.

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