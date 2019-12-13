AA

Ankara'da benzeri az görülen bir operasyon düzenlendi. Trafik radarlarının yerlerini tespit eden elektronik cihazları kaçak yollardan ülkeye getirdikleri belirlenen iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde M.F.K. ve D.H.İ'nin, trafik radarlarının yerlerini belirleyen elektronik cihazları ülkeye kaçak yollardan getirdiği tespit edildi. Müşteri olarak belirlenen adrese giden jandarma ekipleri, kendilerine cihaz satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramada 5 radar tespit cihazı ile cihazlara ait 25 aparat ele geçirildi.