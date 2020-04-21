Kaçak tütün ürünlerini gerçek bandrolle piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı

AA

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda orijinal ürünlerde kullanılan 26 bin 650 "pembe bandrol" ve 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, orijinal ürünler üzerinden temin edilen bandrollerin kaçak ürünlere yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada 26 bin 650 "pembe" Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) bandrolü ve 1 milyon kaçak makaron ele geçirdi.

Operasyonda, E.B.A, A.Ö, B.Ö. ve M.A. gözaltına alındı.

Zanlıların, "pembe" bandrolleri orijinal ürünlerin üzerinden söktükleri ve kaçak ürünlerde kullanmak için hazırladıkları sırada suçüstü yakalandıkları öğrenildi.

Operasyonla, zanlıların kaçak ürünleri gerçek bandrolle piyasaya sürerek devleti 335 bin lira zarara uğratmasının önüne geçildiği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.