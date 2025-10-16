Habertürk
        Kaçak silah atölyesine operasyon: 4 gözaltı

        Şanlıurfa'da kaçak silah atölyesine dönüştürülmüş iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:58 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:59
        Kaçak silah atölyesine operasyon: 4 gözaltı
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah üretimi yapıldığı belirlenen iş yerine yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

        Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın ardından Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 771 silah parçası, 6 tabanca, 4 tüfek, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 3 obje, 11 namlu, çeşitli çaplarda 711 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.

        Silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
