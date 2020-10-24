Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar - MARDİN

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.Aramada, araçtaki kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.