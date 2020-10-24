Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçtaki kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

