Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Y. ve M.E.'ye ait kaçak maden ocağına kamyonet kasasında getirilen Afganistan uyruklu 9 kişinin burada çalıştığını belirledi.

9 kişi geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaçak ocağın sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.