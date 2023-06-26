Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybetti

DHA

Zonguldak'ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre Bıyıklı´nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran´da Bağlık Mahallesi´nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürülen Bıyıklı´nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklı´nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.