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Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı

Zonguldak'ta kahreden bir olay meydana geldi. Kentte kaçak olduğu belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan Uğur Bıyıklı adlı madenci 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Giriş: 26.06.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybetti - Haberler
Kaçak maden ocağındaki göçükte hayatını kaybetti
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DHA

Zonguldak'ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Bıyıklı´nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran´da Bağlık Mahallesi´nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürülen Bıyıklı´nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklı´nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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