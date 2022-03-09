Kaçak kimyasal depolanan evde patlama: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Suriye uyrukluların kaldığı evde patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; patlamadan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AFAD Konya İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, evde yaptıkları incelemede, patlamaya neden olan kimyasal maddenin, düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi.

Olayın ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma başlatıldığı bildirildi.