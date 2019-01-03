İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesi’nin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı.



"KOLAY GELSİN" DENİLEREK YAKALANDILAR



İHA'nın haberine göre Jandarma ekipleri tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "Ne yapıyorsunuz" sorusuna ise, “Kazı yapıyoruz” diye cevap verdi.



İNŞAAT EKİBİ GİBİ



Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma, murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi. Şüpheliler, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.