İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Morcalı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, ekipler kaçak kazı yapan M.K., A.D., S.A, T.M, S.Ç ve Ş.M'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında bir adet iş makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.