Kaçak göçmenlerin saklandığı 'Şok Evi'ne baskın

İHA

İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kaçak göçmenlerin kaldığı 'Şok Evi'ne düzenlenen operasyonda, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ülkeye yasa dışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Arnavutköy ilçesinde "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 3 adres tespit edildi.

44 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmenler için "Avrupa ülkelerinden önceki son durak" kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine önceki gün gece yarısı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Düzensiz göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.