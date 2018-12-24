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Şirketin Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ve kaçak elektrik kullanıldığından şüphelenilen aboneliklerde sayaç öncesi noktalara montajı yapılan cihaz, kendi kayıtlarıyla müşterinin sayacı veya geçmişteki aylık tüketimleri karşılaştırıyor.
UEDAŞ Ar-Ge Stratejik Planlama Direktörü Mutlu Dalkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın 4 yıl önce geliştirildiğini ve Kayıp Kaçak Direktörlüğü tarafından kullanıldığını söyledi.
Cihazın, enerji hırsızlığını tespit edebildiğini vurgulayan Dalkaç, şöyle konuştu:
"Gerek ihbarlardan gerekse bizim sayaçlarımızı uzaktan okuduğumuz sistemlerle yaptığımız analizler sonucunda şüphelendiğimiz kullanıcılara fark ettirmeden, kullanıcılara uzak bir noktaya bu cihazı takmak suretiyle, kullanıcının sayacıyla bu cihaz arasındaki fark karşılaştırılıyor ve herhangi bir kaçak olup olmadığı bu şekilde tespit ediliyor."
Dalkaç, bu cihazın şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de kullanıldığını belirterek, "Bizde 12 adet 'Çekirge' mevcut. Cihazdan, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (BEDAŞ) 2 adet, Akdeniz EDAŞ'a da 1 adet şirketimiz tarafından imal edilerek verildi." ifadelerini kullandı.
"TESPİT ETTİĞİMİZ BİNLERCE KAÇAK KULLANIMI ÖNLEDİK"
Cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettikleri binlerce kaçak kullanımı önlediklerini dile getiren Dalkaç, şunları kaydetti:
"Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ bünyesinde yaklaşık 40 bin kilometre hat ve yine yaklaşık 3 milyon kullanıcıya hizmet vermekteyiz. Dağıtım faaliyetleri esnasında teknik kayıpların yanında kaçırılan elektrik de bulunuyor. Bu nedenle 2014 yılında bu cihazı geliştirdik ve Kayıp Kaçak Direktörlüğümüzün kullanımına sunduk. Bu kullanım sonucunda da 21 elektrik dağıtım şirketi arasında şu an itibarıyla en iyi sıradayız. Ulusal çapta elektrik hırsızlığını ne kadar önlersek, milli ekonomiye de o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettiğimiz binlerce kaçak kullanımı önledik."
Dalkaç, cihazın sürekli geliştirildiğini ve yüksek tüketimli aboneler için kullanılması planlanan ikinci versiyonunun yapımının da tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.
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