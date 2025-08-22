Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu

        Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde kırsal bölgelerde kaçak elektrik tarama faaliyeti sırasında bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 22:17 Güncelleme: 22.08.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik, Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma destekli dron ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler sırasında Özbek köyü kırsalında Dicle Elektrik’e ait kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri ateş açan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Dicle Elektrik yetkilileri, konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

        "DRON DESTEKLİ DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

        Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde teknoloji destekli denetim çalışmalarını artırarak sürdüreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının hem kamu kaynaklarının korunması hem de adil enerji paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa