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Kaçak cep telefonları jandarmaya takıldı! 380 adet akıllı telefon ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Operasyonlarda, alışveriş siteleri üzerinden satış yapılması planlanan 380 akıllı telefon ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi

18.04.2022 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kaçak cep telefonları jandarmaya takıldı
Kaçak cep telefonları jandarmaya takıldı
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DHA

Yasa dışı yollarla temin ettikleri dünyaca ünlü markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D., M.T., S.İ. ve Y.D.'nin dünyaca ünlü markalara ait kaçak akıllı telefonları piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu telefonların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulduğu ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler; Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'de bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 380 akıllı telefonu ile 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNDEN SATACAKLARDI

Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orijinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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