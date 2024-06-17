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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak avlanmış tuzlanıp kurutulmuş! Tam 5 ton! | Son dakika haberleri

        Kaçak avlanmış tuzlanıp kurutulmuş! Tam 5 ton!

        Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanmış, tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi. Şüphelilere, 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:34
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        Kaçak avlanmış tuzlanıp kurutulmuş! Tam 5 ton!
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        Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu.

        5 TON İNCİ KEFALİ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.

        78 BİN 240 TL CEZA UYLGULANDI

        Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.

        Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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        #van
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