Kaçak avlanmak için göl sularına serilen balıkçı ağlarına su kuşları da takılıyor - KONYA

Konya il sınırlarında yer alan Çavuşçu Gölü’nde devam eden su ürünleri av yasağı dolayısıyla yürütülen kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor.Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü’nde gerçekleştirilen denetim ve kontrollere, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (KAOBDER) gönüllü üyeleri de eşlik etti.Yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla göl sularına açılan özel bot ve balıkçı teknesiyle yürütülen denetimlerde, çok miktarda pinter ile kaçak avlanmak amacıyla serilen 6 bin metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi. Tatlı sulardan çıkarılan ağlara el konulurken, ağ gözlerine takılı vaziyetteki çok sayıda canlı balık da göl sularına tekrar bırakıldı.Denetimlerde, balıkçı ağına takılarak telef olan bir su kuşu da tesbit edilip sulardan çıkarılırken, takıldığı ağ gözlerinden canlı olarak kurtarılan yabani kaz yavrusu bir civciv de tekrar ait olduğu göl sularına salındı.Denetimlerde, Doğal Hayatı Koruma Derneği yetkilileri, su yüzeyinde bazı su kuşlarına ait olduğu yuvaların insan eliyle bozulduğunu saptarken, bulunan kesilmiş ve batık eski ağlarda ise çok miktarda balık ve kuş iskeletine rastlandığı bildirildi.Gölde sürdürülebilir bir su ve doğal yaşamın devamına yönelik olarak yürütülen denetimlerin bundan böyle de süreceği kaydedildi.
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