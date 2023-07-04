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Kaçak akaryakıt şebekesine Kayseri merkezli 6 ilde operasyon!

Kayseri merkezli 6 ilde, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlenen 19 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı

Giriş: 04.07.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kaçak akaryakıt şebekesine 6 ilde operasyon! - Haberler
DHA

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana'da yaşayan 19 kişinin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi.

24 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Akaryakıt üretim tesislerinde yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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