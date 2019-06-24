Kaç tane taşınmaz kültürel varlığımız var?

Türkiye'de 36 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bulunuyor. Bu kurullar, çalışma alanlarındaki taşınmaz kültür varlıklarını tespit ederek tescil işlemini yapıyor. Daha sonra da tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından 11 başlık altında envantere kaydedilerek koruma altına alınıyor.

Taşınmaz Kültürel Varlıklar

Sivil Mimarlık Örneği: 69.104

Kültürel Yapılar: 12.530

Dinsel Yapılar: 10.147

Mezarlıklar: 5.169

Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.171

İdari Yapılar: 2.985

Kalıntılar: 2.702

Askeri Yapılar: 1.252

Anıt ve Abideler: 375

Şehitlikler: 307

Korunmaya Alınan Sokaklar: 71

TOPLAM: 108.813