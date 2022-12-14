Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? soruları sarsıntı hisseden kişilerin gündeminde yer alıyor. Kandilli ve AFAD deprem verilerini anlık olarak sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte 14 Aralık Çarşamba meydana gelen son depremler...

14 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

14 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.14 06:57:55 40.3938 24.0582 7.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.14 06:56:22 40.7978 31.0157 4.3 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.14 06:09:15 37.0658 28.4345 5.0 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.14 05:41:33 40.3545 27.1012 10.2 -.- 1.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.12.14 04:53:18 37.8132 26.8737 1.9 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.14 04:30:52 40.7787 30.9533 4.3 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.14 04:29:36 39.7597 30.1895 7.7 -.- 1.9 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2022.12.14 04:24:38 40.8753 42.8027 5.0 -.- 3.1 3.5 YAGMUROGLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 03:55:16 37.8280 29.2498 11.7 -.- 1.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.12.14 03:49:24 40.1293 33.9937 5.9 -.- 3.7 3.8 CATALLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2022.12.14 03:39:38 38.3552 27.1787 5.4 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.12.14 03:28:37 41.0110 43.7360 14.9 -.- 1.5 -.- IBISKOY-AKYAKA (KARS) İlksel

2022.12.14 03:27:49 38.2797 24.2590 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.14 02:56:32 38.3623 27.1543 5.1 -.- 1.8 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.12.14 02:54:12 40.9172 42.7813 3.1 -.- 1.9 -.- ARPASEN-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 02:49:13 40.8372 42.8173 3.1 -.- 2.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 02:35:05 37.9737 27.1562 9.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.14 02:28:30 38.4980 43.0880 16.7 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel

2022.12.14 01:02:56 39.2620 28.1862 6.0 -.- 1.9 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.12.14 00:31:48 40.8523 31.6638 9.7 -.- 1.8 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.12.14 00:25:44 40.7505 30.9458 4.9 -.- 1.3 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel