Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 13 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi Çanakkale'de deprem mi oldu?

Korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile son depremler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntı hisseden ve tedirginlik yaşayan kişilerin gündeminde son depremler listesi yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 13 Aralık Salı son dakika depremleri...

Giriş: 13.12.2022 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? 13 Aralık Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi Çanakkale'de deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremleri anlık olarak sitesi üzerinden yayınlıyor. Depremlerin nerede olduğu, saati, derinliği, enlem ve boylam bilgisinin aktarıldığı son depremler listesini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

13 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

13 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.12.13 06:21:17 40.3583 27.1153 12.7 -.- 4.8 4.0 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 06:02:19 40.8927 42.8030 3.8 -.- 1.9 -.- MOLLAHASAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.12.13 02:04:53 37.3918 37.1323 5.2 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 01:34:45 37.0582 29.1638 7.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.13 00:54:51 40.7873 31.0643 12.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
Vapur seferleri iptal
Vapur seferleri iptal
İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da bazı vapur seferlerine lodos engeli
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.