Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kabus geri mi döndü? Grip şikayetiyle gelenlerin çoğu Covid-19 çıktı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Grip şikayetiyle gelenlerin çoğu Covid-19 çıktı

        Covid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 vakaları yeniden artışa geçti. Grip şikayetiyle gelen birçok hastanın aslında Covid olduğu tespit edildi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabus geri mi döndü? Grip şikayetiyle gelenlerin çoğu Covid-19 çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Covid-19'da ağır vakaların yeniden görülmeye başladığını belirterek “Maske ve mesafe sadece bulaşmayı değil, hastalığın ağır seyretmesini de engelliyor” dedi.

        "OMICRON VARYANTI DÜNYADA YENİDEN HIZLA YAYILIYOR"

        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise Omicron varyantlarının dünyada yeniden hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle ileri yaş, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha büyük risk altında olduğunun altını çizdi.

        REKLAM

        "YENİDEN ALEVLENME SÜRECİNDE"

        Maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz. Aslında vakalar genelde hafif semptomlarla gelmekle beraber, grip benzeri semptomlarla birlikte hastaneye yatırdığımız ve yoğun bakıma aldığımız, hayati risk teşkil eden vakalar da oldu. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde" ifadelerini kullandı.

        KİMLERDE AĞIR SEYREDİYOR?

        Akkoyunlu, kimlerde daha fazla sıkıntı oluşturuyor ve hangi vakalarda daha ağır geçme olasılığı var sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eğer alınan virüs varyantlardan bir tanesi ağır seyrediyorsa, hastalık da ağır geçebiliyor. Ayrıca alınan virüs miktarı çok önemli. Yani çok fazla virüse maruz kalmışsa hastalık daha ağır geçebiliyor. Bu nedenle maske ve mesafenin sadece hastalığın bulaşmasını değil, ağır seyretmesini de engellediğini söyleyebiliriz. Ortamın havalandırılması da bu açıdan değerlidir. Tabii yaş ileriyse, ek hastalık varsa, örneğin şeker hastalığı, tansiyon, organ yetmezlikleri veya kanser gibi rahatsızlıklar söz konusuysa hastalık çok daha ağır seyrediyor. Bununla beraber bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalarda da hastalığın ağır geçme ihtimali söz konusu.”

        "OMICRON'UN ALT TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR"

        Dünya genelinde Covid-19'un alt varyantı olan Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un giderek yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Mayıs ayı itibarıyla Amerikan verilerine dayanılarak Covid-19’un alt tipi olan Omicron varyantının yeniden tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus’un bu artışta son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Bu varyantlar dünya genelinde farklı bölgelerde gözlenmekte. Ancak semptom olarak diğer Covid vakalarından çok da farklı değiller. Klinik olarak izlediğimizde ateş, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla birlikte ciddi boğaz ağrıları öne çıkıyor. Bazı vakalarda ishal görülebiliyor. Tat ve koku kaybı gibi nörolojik semptomlar da bu varyantlarda gözlenebilmekte. Peki ne yapmamız gerekiyor? Burada önemli noktalardan biri kişisel hijyene ve önlemlere dikkat etmektir. Özellikle okula başlayan çocuklarda bu semptomlar varsa çocukların okula gönderilmemesi, hastaların izole edilmesi ve destek tedavinin sağlanması büyük önem taşıyor. Hangi gruplar daha fazla risk altında? Özellikle ileri yaş ve çocukluk çağı hastalarla birlikte bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde tablo daha da ağır seyrediyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Habertürk Anasayfa