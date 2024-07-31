Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?
Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), geniş bir yelpazedeki bireyler için uygun ve faydalı bir terapi yöntemidir. Bu terapi, çeşitli psikolojik ve duygusal zorluklarla başa çıkan kişilere yardımcı olabilir.
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ACT'yi alabilecek bireyler arasında, anksiyete bozuklukları, depresyon, stres, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, bağımlılıklar, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), kronik ağrı ve diğer kronik sağlık sorunları yaşayanlar bulunmaktadır. Ayrıca, hayatlarında anlam ve değer odaklı bir yön arayışında olan, kişisel gelişim ve farkındalık becerilerini artırmak isteyen bireyler de ACT'den fayda sağlayabilir.
Bunun yanı sıra, ilişkilerinde sorun yaşayan, kendine karşı daha fazla şefkat geliştirmek isteyen veya hayatlarının farklı alanlarında davranış değişikliği yapmak isteyen kişiler için de ACT etkili bir terapi yöntemi olabilir. Terapi süreci, her yaştan yetişkin için uygun olmakla birlikte, gençler ve ergenler için de adapte edilebilir. Sonuç olarak, Kabul ve Kararlılık Terapisi, ruh sağlığını iyileştirmek, psikolojik esnekliği artırmak ve daha tatmin edici bir yaşam sürmek isteyen herkes için yararlı bir terapi seçeneğidir. Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır?
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KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ NEDİR?
Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), bireylerin psikolojik esnekliklerini artırmayı amaçlayan modern bir psikoterapi yaklaşımıdır. Steven C. Hayes tarafından geliştirilen bu terapi, bilişsel davranışçı terapinin bir uzantısı olarak kabul edilir ve kişilerin hayatlarında daha fazla anlam ve değer odaklı yaşamalarını hedefler. ACT, temelinde altı ana süreçten oluşur: farkındalık, kabul, kendilik olarak ayrışma, değerler, bağlılık ve eylem. Bu süreçler, bireylerin düşünce ve duygularını yargılamadan kabul etmelerini, bu düşüncelere sıkışıp kalmak yerine onları fark etmelerini ve hayatlarında önemli buldukları değerlere göre hareket etmelerini sağlar.
ACT, bireylerin yaşadıkları sıkıntıları değiştirmek veya ortadan kaldırmak yerine, bu sıkıntılarla birlikte daha anlamlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu terapi, depresyon, anksiyete, stres ve kronik ağrı gibi çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarıyla başa çıkmada etkili olabilir. Kabul ve Kararlılık Terapisi, kişisel gelişim ve psikolojik sağlık alanında önemli bir yer tutar ve bireylerin daha tatmin edici ve doyurucu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunur.
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KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), bireylerin psikolojik esnekliklerini artırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çeşitli teknik ve süreçleri içeren bir terapi yöntemidir. ACT'nin uygulanması, altı temel süreç üzerinden gerçekleştirilir. Bunlar; farkındalık (mindfulness), kabul, kendilik olarak ayrışma (defusion), değerler, bağlılık ve eylemdir. Terapi süreci, danışanın yaşamında değer verdiği alanları belirlemesi ve bu değerler doğrultusunda hareket etmesine odaklanır.
İlk adımda, farkındalık ve kabul çalışmaları yapılır. Danışan, mevcut düşünce ve duygularını yargılamadan kabul etmeyi ve anı fark etmeyi öğrenir. Bu süreçte, meditasyon ve dikkat odaklı egzersizler sıkça kullanılır. Amaç, kişinin kaçınma davranışlarını azaltarak, düşünce ve duygularıyla daha sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Kendilik olarak ayrışma sürecinde ise danışan düşünceleriyle özdeşleşmekten vazgeçer ve onları sadece birer düşünce olarak görmeyi öğrenir. Bu süreç, bireyin düşüncelerine mesafeli bir şekilde bakabilmesini ve onlardan etkilenmeden değerlerine uygun eylemler gerçekleştirebilmesini sağlar. Metaforlar ve yaratıcı egzersizler, bu süreçte sıklıkla kullanılan tekniklerdir.
Değerler belirleme aşamasında, danışan hayatında neyin önemli olduğunu ve hangi değerlere göre yaşamak istediğini keşfeder. Bu değerler, terapi sürecinin rehberi olur ve danışanın hedef belirlemesine yardımcı olur. Değerler doğrultusunda, danışanın bu hedeflere ulaşmak için somut ve anlamlı adımlar atması sağlanır. Bağlılık ve eylem süreçleri, danışanın belirlediği değerlere sadık kalarak eyleme geçmesini içerir. Terapist, danışanı bu yolda destekler ve karşılaşabileceği engelleri aşmasına yardımcı olur. Bu süreçte, davranış değişikliği ve problem çözme becerileri üzerinde durulur.
ACT, bireylerin düşünce ve duygularını değiştirmeye çalışmak yerine, bu düşünce ve duygularla nasıl daha etkili bir şekilde ilişki kurabileceklerini öğretir. Böylece, danışanlar psikolojik esnekliklerini artırır ve yaşamlarında daha anlamlı ve tatmin edici bir yol izlerler. Bu terapi, bireysel seanslar, grup terapileri ve atölye çalışmaları şeklinde uygulanabilir ve depresyon, anksiyete, stres, kronik ağrı gibi birçok farklı alanda etkili sonuçlar verebilir.
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KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ FAYDALARI
Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), bireylerin yaşamlarında daha tatmin edici ve anlamlı bir yol izlemelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli faydalar sunar. Bu faydalar, psikolojik esnekliği artırmak ve çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. İşte kabul ve kararlılık terapisi faydaları:
Bu faydalar, Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin geniş bir yelpazede etkili olduğunu ve bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir.