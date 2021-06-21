Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Scarlett Johansson'ın aldığı Kabuktaki Hayalet ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Scarlett Johansson .... Binbaşı Mira Killian / Motoko Kusanagi
Kaori Yamamoto .... genç Motoko
"Beat" Takeshi Kitano .... Şef Daisuke Aramaki
Michael Carmen Pitt .... Kuze / Hideo
Andrew Morris .... genç Hideo
Pilou Asbæk .... Batou
Chin Han .... Togusa
Juliette Binoche .... Dr. Ouelet
Peter Ferdinando .... Kesici
Kaori Momoi .... Motoko'nun annesi
Lasarus Ratuere .... Carlos Ishikawa
Danusia Samal .... Ladriya
Anamaria Marinca .... Dr. Dahlin
Michael Wincott .... Dr. Osmond (oyuncu)
Yutaka Izumihara .... Saito
Tawanda Manyimo .... Borma
Daniel Henshall .... İnce adam
Rila Fukushima .... bir geyşa robot
Chris Obi .... Elçi
Adwoa Aboah .... Lia
Pete Teo .... Tony
Hugh Han .... Veri Ana Bilgisayarı
Tricky (sahneleri silindi)
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!