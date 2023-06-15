KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI
İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavun kabuklarının faydalarını belirtiyor. Kabuklu meyve olan kavun kabuğunun faydaları şu şekilde:
Kavunun kabuğu alına koyulursa göze iyi gelir
İçeriğinde bulunan A Vitamini sayesinde göz sağlığını destekler.
Cildi besler, güzelleşmesini ve daha canlı olmasını sağlar.
Cildi temizler, nemlendirir
Cildi ölü hücrelerinden arındır
Sivilceleri iyileştirir
Hormonlar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bu yüzden sivilcelere ve aşırı terlemeye olumlu etki eder.