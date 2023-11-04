Kabuğu kırılan kaplumbağaya metal plakla müdahale

PLAKLAR KABUĞUN KAYNAMASININ ARDINDAN ÇIKARILACAK

Şırıngayla beslenen hayvanın kabuğunun zamanla kaynaması ve yaklaşık 2 ay sonra plakların çıkarılması hedefleniyor. Küçük, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, ölmek üzere olan bir hayvanın yeniden hayata dönmesinin kendisi için de büyük bir umut olduğunu söyledi. Hayvanın artık tepki vermeye başladığını belirten Küçük, şöyle devam etti: