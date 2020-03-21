Kabo Verde ve Nijer'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kabo Verde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü belirtildi.
Açıklamada hastaya yapılan testin pozitif çıktığı tedavisi süren hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Diğer yandan Kabo Verde, tüm uluslararası uçuşları 9 Nisan’a kadar durdurdu.
Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Togo, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'dan geçerek ülkeye giriş yapan 36 yaşındaki bir Nijerya vatandaşında koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.
Nijer hükümeti, salgının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkent Niamey'deki uluslararası bütün toplantıları ertelerken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.
Müslüman Alimler Birliği cuma namazı dahil camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verileceğini açıklarken, Piskoposlar Heyeti de kiliselerde bir süreliğine toplu ayin yapılmayacağını duyurdu.
Öte yandan Batı Afrika ülkesi Senegal'de ise vaka sayısı 9 kişi artarak 47'ye yükseldi.
Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.
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