Kablosuz ağ adının nasıl değiştirileceği ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
KABLOSUZ AĞ ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Modemin açık olduğundan emin ol. Her modem farklıdır fakat modemin açık olduğunu ve internete bağlı olduğunu belirten bir ışık görmelisin.
Eğer modem çalışmıyorsa elektrik ve internet bağlantısını kesip tekrar bağlanmayı dene.
Modemin IP adresini bul. Bunun için:
Windows - Başlat menüsünü aç, “cmd” yaz, Komut İstemi uygulamasına tıkla, komut satırına ”ipconfig” yaz ve “Wireless LAN” başlığı altındaki “Default gateway” değerinde yazan numaralara bak.
Mac - Apple menüsünü aç, Sistem Tercihlerine tıkla, Ağ’a tıkla, İleri Düzey… düğmesine tıkla, TCP/IP sekmesine tıkla ve “Yönetici:” satırındaki numaralara bak.
Modemin IP adresini modem kitapçığından veya internetten model numarasını arayarak da bulabilirsin.
Bir web tarayıcısı aç. Windows ve Mac bilgisayarlar için varsayılan internet tarayıcıları sırasıyla Microsoft Edge ve Safari’dir. Fakat
bu adımda istediğin internet tarayıcısını kullanabilirsin.
Modemin IP adresini gir. Böylece modem ayarları sayfasına gireceksin.
Sorulması durumunda modem şifresini gir. Kurulum sırasında ayarlar sayfası için bir parola belirlediysen, devam etmek için bu parolayı girmen gerekecek.
Modemin adını seç. Her modemin ayarlar sayfası farklı olacağından bu adım modeme bağlı olarak farklı olacak. Normalde ya modemin adına ya da modem ayarlarındaki genel bölümüne gitmek için Ayarlar seçeneğine tıklanır.
SSID alanını ara. Bu kısım, “Ağ Adı”, “Kablosuz Ağ Adı”, “Modem Adı” veya benzer şekilde isimlendirilmiş de olabilir.
SSID alanında mevcut ağ adı yazıyor olacak (örneğin; “TTNET”).
Kablosuz ağın için yeni bir isim gir. Bu isim bilgisayarının Wi-Fi menüsünde görmek istediğin isim olmalı.
Yeni ağ adını kaydet. “Uygula”, “Ayarları Kaydet”, “Kaydet” ve benzeri isimdeki düğmeye tıklayarak işlemi tamamla. Yeni ağ adı böylece kaydedilmiş olacak.
Bazı durumlarda, bir disket veya onay imi resmine tıklaman gerekebilir.
Modem ayarlarında değişiklik yapmak genelde modemin tekrar başlamasını gerektirir.
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