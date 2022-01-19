Kablolu cinayetin sırrı çözüldü

DHA

Şanlıurfa'da kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın (56) evine davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı A.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitti. Çetindağ'ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı'ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇAY BARDAĞINDA PARMAK İÇİ BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarda da parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.

DAVET ÜZERİNE ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.