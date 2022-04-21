Kabloları keserken suçüstü yakalandılar

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Konya'da yer altı telefon kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Konya'nın Tatlıcak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Telefon kablolarındaki arıza alarmı nedeniyle, telekomünikasyon şirketine ait teknik ekipler durumu polise bildirdi.

Olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri geldi. Bekçiler, menholdeki kablo hattını kesip, saklanmaya çalışan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve benzeri 19 suç kaydı olan H.N.A. ve hırsızlık, kasten yaralama gibi 21 suç kaydı bulunan M.Ç. bekçiler tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.