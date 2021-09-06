Elektrik direğinden düştü

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Olay, Meram ilçesi Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu civarında meydana geldi. İddialara göre, elektrik direğinden kablo çalmaya çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, direkten düştü.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.