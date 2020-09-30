Kablo çalacaktı, çarpıldı

Bursa'da arkadaşıyla birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Akın Ç. (27) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Akın Ç., bekçilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Karadavut Sokak’ta meydana geldi. Akın Ç. ile arkadaşı Enes D. (26) mahallenin elektriğini sağlayan trafonun kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kabloları kesmeye çalışan Akın Ç., elektrik akımına kapıldı.

Yanında bulunan arkadaşı Enes D.'nin müdahalesiyle eline yapışan bakır kablodan kurtulan Akın Ç., bekçilerinin çağırdığı ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Trafoda yaptıkları incelemede bir miktar kablo, demir kesme makası bulan polis ekipleri Enes D.’yi gözaltına aldı.