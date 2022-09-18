KABIZLIK NEDENLERİ

Kabızlığın birçok sebebi olabilir fakat en bilineni günümüzde tüketilen gıdalar ve yeterli su alınmamasıdır. Lifli besin tüketimi az ise kabızlık boy gösterebilir. Stres kabızlığın diğer nedenlerinden biridir.