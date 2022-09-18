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Kabızlığa son! 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor!

Kabızlık problemleri yaşayanlara müjde! 1 kaşığı kabızlığı bitiriyor!

Hayat kalitesini oldukça düşüren kabızlık probleminden birçok insan dert yanıyor. Tek kaşığı ile kabızlığınızı giderecek doğal tarifin detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

18.09.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • KABIZLIK NEDENLERİ

    Kabızlığın birçok sebebi olabilir fakat en bilineni günümüzde tüketilen gıdalar ve yeterli su alınmamasıdır. Lifli besin tüketimi az ise kabızlık boy gösterebilir. Stres kabızlığın diğer nedenlerinden biridir.

  • KABIZLIK BELİRTİLERİ

    Tuvalete az çıkılır,

    Tuvalet esnasında zorlanılır,

    Sert ve küçük dışkı çıkarılır,

    Bağırsakların boşalma hissi azalır,

    Göbek şişkindir,

    Karın bölgesine el ile bastırma ihtiyacı,

    Karında kramp hissi gibi belirtiler kabızlığı gösterir.

  • KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

    Lifli ve dengeli beslenme kabızlığı önlemek için ilk adımdır. Lifli meyveler, sebzeler, tahıllı ekmek tüketmek ve günde en az 2 litre su içmek kabızlığın sizi bulmasını engeller.

  • KABIZLIĞI GİDEREN TARİF

    Malzemeler

    1 su bardağı erik

    1 su bardağı hurma

    5 bardak kaynar su

    Hazırlanışı: Erikler ve hurmalar kaynatılır Soğuduktan sonra kavanoza alınır ve soğuyunca dolapta muhafaza edilir. Her sabah aç karnına 1 kaşık tüketilir. Erik ve hurmanın içerisinde barındırdığı lif sayesinde kabızlık giderilir.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız**

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