Kabine, iki hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili net mesajlar verdi. Soruşturma için müfettişler görevlendirildi. Kabine toplantısında bu konunun bir kez daha tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.

REKLAM advertisement1

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında olacak. Bayram ikramiyelerinde artış yapılması için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kabine toplantısında ayrıntılar masada olacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus'ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Suriye'deki son durumu ele alacak.