VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklamıştı. Erdoğan "Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan açıklamasının devamında vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.