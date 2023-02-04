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Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı kararları ne?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı, iç ve dış politika ve ekonomik konular üzerinde duruldu. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 04.02.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kabine Toplantısı tarihin yaklaşmasıyla gündeme geldi. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda gerçekleşecek. Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyuracak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri... 

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısı son olarak 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yapıldı. Yeni kabine toplantısının 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı saati henüz belli olmadı belli olmadı. Kararlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının sona ermesiyle açıklanacak.

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

    Kabine Toplantısında ilerleyen günlerde atılacak ekonomik adımlar, iş ve dış siyaset konuları ele alınıyor. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan 7. yargı paketinin masada olması bekleniyor. 

  • SON KABİNE TOPLANTISINDA NELER OLDU?

    Son yapılan kabine toplantısında; Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, Anayasa değişikliği teklifi ve İsveç'teki provakatif eylemlerin masada olduğu Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında açıklandı.

  • VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklamıştı. Erdoğan "Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Erdoğan açıklamasının devamında vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." dedi.

  • EHLİYET AFFI

    Uzun süredir gündemde olan Ehliyet affıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı yarıya azalma sağladık."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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