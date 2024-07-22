Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri
Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
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Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde duruldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Temmuz'un 16'sında bir araya gelmişti. Bir sonraki toplantıya dair tarih açıklaması gelmedi ancak 29-30 Temmuz tarihlerinde Kabine'nin toplanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Masada olması beklenen konular arasında ise; ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele gibi başlıkların olması bekleniyor.
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