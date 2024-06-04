KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatili, emekli bayram ikramiyesi, sokak hayvanları gibi konuların toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.

DIŞ POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya'ya, 14 Haziran’da ise İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar görüşülecek.