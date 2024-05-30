Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 20 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde duruldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.'' sözlerine yer vermişti.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken 9. Yargı Paketi 'nin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Habertürk Anasayfa