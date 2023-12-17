Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...