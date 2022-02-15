SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Adalet Bakanlığı'nı Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ'ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV'nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, "Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek" demişti.