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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta olacak mı, tarihi ne?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Hem ülke siyasetine hem de dış siyasete dair gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek kabine toplantısı 14 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın BAE ziyareti nedeniyle gerçekleşememişti.

15.02.2022 - 15:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya Ukrayna gerilimi, Omicron varyantına bağlı olarak bir süredir hız kesmeden devam eden koronavirüs vaka artışı ve geçtiğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanan yeni ekonomi paketinin etkisiyle kabine toplantısının ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı genellikle iki haftada bir Ankara'da gerçekleşiyor. İşte vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen kabine toplantısı ne zamani bugün mü sorusunun cevabı...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Genellikle iki haftada bir düzenlenen kabine toplantısı için gözler Ankara'dan gelecek açıklamaya çevrildi. En son gerçekleşen kabine toplantısı 31 Ocak'ta yapılmıştı. Kabine toplantısının 14 Şubat Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyordu.  

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları nedeniyle 14 Şubat tarihinde gerçekleşememişti. 

  • Bu hafta planlanan Kabine toplantısının 16 Şubat Çarşamba günü düzenlenmesi bekleniyor. 

  • SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Adalet Bakanlığı'nı Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ'ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

     

    Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV'nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, "Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek" demişti.

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