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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Kabine nerede toplanacak ve gündem maddeleri neler olacak?

        Kabine Toplantısı için tarih verildi! Kabine ne zaman toplanıyor, gündeminde neler olacak?

        En son 5 Ağustos'ta yapılan Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanıyor. Yapılan açıklamaya göre; diğer toplantıların aksine Kabine bu kez Beştepe'de değil Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündem maddeleri neler olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 07:34 Güncelleme: 22.08.2024 - 07:34
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        • 1

          Önemli siyası ve ekonomik konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak edilirken, beklenen açıklama geldi ve toplantı için tarih verildi. Ancak bu defa Kabinenin, Beştepe yerine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı eklendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, gündem maddeleri neler olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Ayda iki kez gerçekleştirilen Kabine Toplantısı en son 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni Kabine Toplantısının 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını açıkladı.

        • 3

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

          "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

        • 4

          KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

          Henüz yapılacak olan Kabine Toplantısının gündem maddeleri açıklanmadı. Ancak 5 Ağustos'ta yapılan toplantıda; İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması, İran-İsrail gerilimi, Instagram erişim engeli ve kayıt dışı ekonomi gibi konular ele alınmıştı.

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