Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren müjdeli haberler de verilmişti.

MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL"

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak.