KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son 5 Ağustos'ta Kabine Toplantısı yapılmıştı. Ayda iki kez toplanan Kabine'nin 19-20 Ağustos gibi toplanması bekleniyor ancak açıklanan resmi bir tarih yok. Açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.