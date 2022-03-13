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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın var mı?

Türkiye'nin gözü kulağı bir kez daha kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; ekonomideki dalgalanmalar, dünyadaki gelişmeler ve koronavirüs salgınındaki son durum nedeniyle Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor...

13.03.2022 - 19:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulu öncesi vatandaşlar; kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

  • BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde istisnai durumda peş peşe yapılabiliyor. Kabine Toplantısı en son 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti.

    Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 14 Mart'ta yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

     

  • SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdiklerini belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilowat saate aylık 240 kilowat saate yükseltilmiştir. 

  • Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilowat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu. 

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