Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı yeni haftanın başlamasıyla merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...